Исследователи выяснили, что детские смеси не так полезны, как уверяют их производители

7 Май 2020 2020-05-07T03:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказывается, детские молочные смеси не так полезны, как может показаться молодым родителям, изучающим надписи на упаковке или увидевшим рекламу питания для грудничков. К такому выводу пришли сотрудники Сеченовского университета и их коллеги из Великобритании. Исследователи выяснили, что заверения производителей детских смесей об их пользе зачастую необоснованны. Могут вводить в заблуждение не только мам и пап, но и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU