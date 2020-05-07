2020-05-07T03:31:18+03:00
Здоровье

Исследователи выяснили, что детские смеси не так полезны, как уверяют их производители

Ученые предлагают изменить правила производства детских молочных смесей и их рекламы
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Ученые предлагают внести ряд изменений в правила производства и рекламирования детских смесей. Фото: Сергей Бобылев/ТАССУченые предлагают внести ряд изменений в правила производства и рекламирования детских смесей. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Оказывается, детские молочные смеси не так полезны, как может показаться молодым родителям, изучающим надписи на упаковке или увидевшим рекламу питания для грудничков. К такому выводу пришли сотрудники Сеченовского университета и их коллеги из Великобритании. Исследователи выяснили, что заверения производителей детских смесей об их пользе зачастую необоснованны. Могут вводить в заблуждение не только мам и пап, но и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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