Из Мексиканской тюрьмы сбежали заключенные

7 Май 2020 2020-05-07T04:51:42+03:00

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Из тюрьмы «Сьенегильяс» в мексиканском штате Сакатекас сбежали как минимум одиннадцать заключенных, беглецов разыскивает не только полиция, задействованы все силовые структуры штата, сообщает местная газета Milenio со ссылкой на региональное управление общественной безопасности.

По данным издания, осужденные устроили массовый побег после драки с надзирателями, причем в столкновении сидельцев с охранниками было применено огнестрельное оружие. О возможных жертвах и раненых среди сотрудников исправительного учреждения или заключенных информации пока нет.

Ситуацию на территории тюрьмы «Сьенегильяс» правоохранителям уже удалось взять под контроль.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пару дней назад заключенные одной из венесуэльских колоний предприняли дерзкую попытку массового побега, которая обернулась беспорядками. В результате погибли как минимум 46 человек, еще около 50 пострадали,

ИСТОЧНИК KP.RU