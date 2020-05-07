Онищенко: Коронавирус уже «выдыхается»

7 Май 2020 2020-05-07T04:59:58+03:00

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коронавирус уже «выдыхается», поэтому ужесточать карантин в нашей стране не стоит, считает бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU