Онищенко: Коронавирус уже «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России выступил против ужесточения карантина
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий ОнищенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус уже «выдыхается», поэтому ужесточать карантин в нашей стране не стоит, считает бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU