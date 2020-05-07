США могут обнародовать 53 документа о «российском вмешательстве»
Шесть тысяч страниц стенограмм отредактированы и готовы к публикации
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард ГренеллФото: REUTERS
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Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, сообщает газета Politico.
Напомним, как писал сайт kp.ru, затяжное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией. К слову, долгое и недешевое расследование мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года началось с пьяной болтовни в баре.
ИСТОЧНИК KP.RU