США могут обнародовать 53 документа о «российском вмешательстве»

7 Май 2020 2020-05-07T05:35:43+03:00

Шесть тысяч страниц стенограмм отредактированы и готовы к публикации

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Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, сообщает газета Politico.

Напомним, как писал сайт kp.ru, затяжное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не выявило никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией. К слову, долгое и недешевое расследование мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU