С начала апреля МЧС продезинфицировало 820 больниц и 615 школ

7 Май 2020 2020-05-07T06:19:12+03:00

Всего же спасатели обработали от коронавируса около 18 тысяч социально значимых объектов

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С начала апреля специалисты МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции продезинфицировали более 820 лечебных и 615 образовательных учреждений. Всего же за это время подразделения спасателей обработали специальными растворами около 18 тысяч социально значимых объектов по всей стране – в общей сложности это площадь примерно в 5,5 миллиона квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«Продезинфицировано более 820 лечебных учреждений общей площадью около 850 тысячи квадратных метров, 615 образовательных учреждений общей площадью более миллиона квадратных метров», - отмечают в МЧС.

Кроме того, продезинфицированы почти 2,4 тысячи объектов социального обслуживания общей площадью 1,3 миллиона кв.м, более 14 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью свыше 2,2 миллиона квадратных метров, более 3,3 тысячи километров дорог и примерно 32,3 тысячи единиц техники, передает ТАСС.

Все работы по санитарной обработке проводятся в экипировке, специально предназначенной для дезинфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Москве с начала вспышки заболевания COVID-19 обработку улиц, торговых центров, магазинов, общественного транспорта и других мест, в которых бывает множество людей, городские службы проводят каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU