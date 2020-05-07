Врач назвал симптомы, при которых надо вызвать «Скорую помощь»

7 Май 2020 2020-05-07T06:31:11+03:00

Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней, — это повод вызвать врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у вас нет высокой температуры и других тревожных сигналов, нужно просто оставаться дома

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Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников рассказал, какие симптомы могут служить поводом для вызова «Скорой помощи», а в каких случаях лучше просто оставаться дома, лечиться самостоятельно и не перегружать медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU