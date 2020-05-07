Врач назвал симптомы, при которых надо вызвать «Скорую помощь»
Если у вас нет высокой температуры и других тревожных сигналов, нужно просто оставаться дома
Если у вас температура выше 38 упорно держится несколько дней, — это повод вызвать врачаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников рассказал, какие симптомы могут служить поводом для вызова «Скорой помощи», а в каких случаях лучше просто оставаться дома, лечиться самостоятельно и не перегружать медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU