2020-05-07T06:40:12+03:00
Общество

Последние новости на утро 7 мая 2020: В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 7 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России действует до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России действует до 11 мая включительноФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила план постепенной отмены введенных из-за вспышки коронавируса COVID-19 ограничений. По ее словам, строгий режим самоизоляции нужно проводить в три этапа: сначала, на первом этапе, россиянам могут разрешить пробежки и занятия спортом на улице – конечно, люди при этом должны соблюдать все необходимые меры предосторожности и не собираться большими группами, следить за тем, чтобы между ними была социальная дистанция.

Второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли. А уже когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется, и число новых случаев заболевания будет становиться все меньше, тогда можно будет уже открывать парки и скверы, разрешать людям прогулки на свежем воздухе. Это станет третьим этапом.

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией. Препарат уже протестировали на лабораторных мышах, вскоре начнутся его испытания на людях.

Тем временем власти Исландии объявили, что им удалось полностью справиться со вспышкой коронавируса, выздоровели 97 процентов всех заразившихся в стране, на сегодняшний день остаются инфицированными всего 39 человек, трое из них все еще находятся на лечении в больницах, однако их состояние не вызывает опасений медиков. С 11 мая в Исландии отменят все ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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