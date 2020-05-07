Россияне стали реже получать водительские права

7 Май 2020 2020-05-07T07:38:19+03:00

Больше всего удостоверений выдается в Московской области

Изменить размер текста: A A

Россияне стали реже получать водительские удостоверения на права управления транспортными средствами. В 2019 году экзамены сдали 1,33 млн человек. Этот показатель на 17 тысяч меньше, чем годом ранее. Такие цифры отражены в статистике МВД.

Активнее всего документы выдаются в Московской области – 111,4 тыс.раз. В Москве 79,9 тыс.раз, а в Краснодарском крае 50,4 тыс. Замыкают пятерку лидеров Санкт-Петербург (49,2 тыс.) и Башкортостан (44,1 тыс.).

Реже всего экзамены на права сдают на Чукотке (157), в Ненецком АО (499), Ингушетии (1,2 тыс.), Туве (1,3 тыс.) и Еврейской АО (1,6 тыс.).

Сокращение числа автолюбителей связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта, уверен автоюрист Тимур Маршани.

Многие россияне приходят к выводу, что содержать автомобиль невыгодно: штрафы, траты на парковку и содержание.

- Многие приходят к выводу, что содержать авто нецелесообразно. К тому же, городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее. Люди пересаживаются на общественный транспорт, - комментирует эксперт RT.

На время пандемии коронавируса у 500 000 автовладельцев по стране истекает срок действия удостоверений. Эксперты объясняют, как поменять документ.

ИСТОЧНИК KP.RU