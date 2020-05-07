Объём внешней торговли Китая упал на 7,5%

7 Май 2020 2020-05-07T08:11:51+03:00

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Внешнеторговый оборот Китая в январе - апреле упал на 7,5% и достиг 1,3 триллиона долларов в год. Об этом сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР.

В отчёте также указано, что в сравнении с тем же периодом 2019 года объём экспорта снизился на 9% - до 678,28 миллиарда долларов. Объём импорта стал ниже на 5,9% и составил 620,05 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU