Объём внешней торговли Китая упал на 7,5%
В январе-апреле экспорт КНР составил $678 млрд, а импорт - $620 млрд
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Внешнеторговый оборот Китая в январе - апреле упал на 7,5% и достиг 1,3 триллиона долларов в год. Об этом сообщается в докладе Главного таможенного управления КНР.
В отчёте также указано, что в сравнении с тем же периодом 2019 года объём экспорта снизился на 9% - до 678,28 миллиарда долларов. Объём импорта стал ниже на 5,9% и составил 620,05 миллиарда долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU