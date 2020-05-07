Аномальное тепло покинет Москву, но вскоре вернётся
Тепло, привычное для июня в Москве, вскоре покинет столицу. Температура понизится на пять градусов до своей климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
- Температурный фон сейчас июньский, примерно на 5 градусов выше нормы, но погода придет к своей климатической норме, будет майской, в пятницу, субботу, воскресенье, - передаёт ТАСС слова синоптика.
Роман Вильфанд также отметил, что в столице потом станет снова аномально жарко и снова похолодает после этого. Синоптик объясняет это перемещением воздушных масс с юга и юго-запада.
Он также отметил, что погода останется переменчивой на весь май.
В четверг, 7 мая, Гидрометцентр обещает 19-21 градус тепла.
8 и 9 мая ожидается +14 ... +16 градусов.
А в понедельник, 11 мая, тепло в Москве достигнет 19-24 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU