2020-05-07T07:59:23+03:00
Общество

Аномальное тепло покинет Москву, но вскоре вернётся

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду на весь май
Ася КУЗНЕЦОВА
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Период июньского тепла закончится в Москве и температура придёт в климатическую норму, снизившись на 5 градусовПериод июньского тепла закончится в Москве и температура придёт в климатическую норму, снизившись на 5 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тепло, привычное для июня в Москве, вскоре покинет столицу. Температура понизится на пять градусов до своей климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Температурный фон сейчас июньский, примерно на 5 градусов выше нормы, но погода придет к своей климатической норме, будет майской, в пятницу, субботу, воскресенье, - передаёт ТАСС слова синоптика.

Роман Вильфанд также отметил, что в столице потом станет снова аномально жарко и снова похолодает после этого. Синоптик объясняет это перемещением воздушных масс с юга и юго-запада.

Он также отметил, что погода останется переменчивой на весь май.

В четверг, 7 мая, Гидрометцентр обещает 19-21 градус тепла.

8 и 9 мая ожидается +14 ... +16 градусов.

А в понедельник, 11 мая, тепло в Москве достигнет 19-24 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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