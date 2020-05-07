Женщина умерла от противозачаточной таблетки на руках мужа

7 Май 2020 2020-05-07T08:55:00+03:00

Британская туристка умерла во время отпуска в Калифорнии после того, как выпила противозачаточную таблетку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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42-летняя британка Зои Уильямс умерла во время путешествия в США с с сыном Джейсоном и мужем Британом. Они рассказали, что Зои просто упала на пол, когда они покидали отель, но сказала, что устала и вернулась в номер, сообщает Daily Mail.

20 лет назад у Зои развилось редкое заболевание, поражающее нервную систему - синдром Гийена-Барре. Через несколько дней после произошедшего приступа в холле отеля Зои скончалась во сне на руках мужа. Вскрытие опровергло, что причиной смерти стало её заболевание.

Однако через несколько месяцев врачи в США смогли найти причину смерти Зои Уильямс. Ей оказалась принятая перед 11-часовым полётом в Сан-Франциско противозачаточная таблетка. Из-за длительного перелёта и оральных контрацептивов в лёгком женщины образовался тромб.

- Нам стало гораздо легче, когда правда раскрылась, но мы всё равно не понимаем, почему никто не заметил тромбоз глубоких вен, когда ей проводили обследование после полета, - рассказал Джейсон.

ИСТОЧНИК KP.RU