2020-05-07T09:23:00+03:00
Общество

В трети регионов России выросли долги по зарплате

В лидерах за последний месяц Хабаровский край
Елена АКИМОВА
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Долги по зарплате выросли в 30 регионах РоссииДолги по зарплате выросли в 30 регионах РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 31 регионе России выросли долги по зарплате. К 1 апреля только в трех субъектах показатель за месяц не изменился. Такие показатели зафиксированы в Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Больше всего задолженность выросла в Хабаровском крае, работодатели не выплатили 14,6 млн рублей, увеличив общую сумму долга до 18,4 млн рублей (+382%).

На второй строчке Челябинская область – долг 14,5 млн рублей, общая сумма по региону – 18 млн рублей (+405%).

Замыкает тройку лидеров Кемеровская область – долг 12,2 млн рублей, общая сумма 342,5 млн руб (+4%).

Четвертая позиция за Астраханской областью - долг 11,7 млн рублей (+61%), а пятая строчка у Севастополя – долг за месяц 10,7 млн рублей.

В целом по стране на 1 апреля работодатели не выплатили своим сотрудникам 2,2 млрд рублей. По отношению к 1 марта сумма снизилась на 2%, а если сравнивать с показателями 2019 года, то сокращение составило 26%.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что в случае невыплаты заработной платы необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд), органы прокурорского надзора или в суд. Обратиться в Роструд можно дистанционно — через «горячую линию» на портале «Онлайнинспекция.рф», пишет газета "Известия".

Ранее Роструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавируса. В ведомстве отметили, что работодатель не может отказаться выплачивать заработную плату, ссылаясь на форс-мажор. Михаил Мишустин поручил проверять все факты невыплаты денег сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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