2020-05-07T09:40:37+03:00
В мире

Чехия направит в Москву агентов служб безопасности для защиты своих дипломатов

МИД страны принял такое решение после протестов россиян, недовольных сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге
Ася КУЗНЕЦОВА
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3 апреля муниципальные власти района "Прага-6" демонтировали памятник советскому маршалу Коневу3 апреля муниципальные власти района "Прага-6" демонтировали памятник советскому маршалу КоневуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Чехии решило усилить охрану своих дипломатов в Москве и отправит ради этого в Россию сотрудников чешских служб безопасности, сообщил глава МИД Томаш Петржичек.

Такое решение ведомство приняло после протестов россиян, недовольных сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

- Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве, - сообщил Петржичек РБК.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков. При этом он считает возбуждение уголовного дела СК РФ чрезмерно острой реакцией.

Напомним, 3 апреля власти района Прага-6 снесли памятник советскому маршалу Коневу. Староста района Ондржей Коларж говорил, что памятник перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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