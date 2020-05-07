Вирусолог рассказал, как летняя жара повлияет на распространение коронавируса
Темпы эпидемии снизятся, но не из-за погоды
Летом ситуация с распространением коронавируса в России улучшится, однако это произойдёт не из-за якобы негативного влияния высоких температур на вирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что скорость распространения коронавируса замедлится летом, однако причиной этому станет не влияние солнечных лучей на возбудитель вируса, как предполагалось ранее.
Учёный объяснил, что летом у большинства людей укрепляется иммунитет. К тому же, население меньше скапливается в помещениях.
- Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена, - сообщил Альтшейн в интервью "Пятому каналу".
ИСТОЧНИК KP.RU