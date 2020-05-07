2020-05-07T10:02:24+03:00
Общество

В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур

Посмотреть на детёныша Бэллы и Фунтика можно на сайте мэра
Ася КУЗНЕЦОВА
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Детёныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопаркеДетёныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопаркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московском зоопарке у редких кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика родился детёныш, сообщается на сайте мэра Москвы.

Когда лемур вырастет, его могут отправить жить в один из зарубежных или другой российский зоопарк.

- Любопытный зверек уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если он устает, то перебирается на спину к сестре или матери, - рассказала РИАМО генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Понаблюдать за маленьким лемуром можно на видео с кормлением кошачьих лемуров в зоопарке. Оно опубликовано на сайте мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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