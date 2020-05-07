В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур
Посмотреть на детёныша Бэллы и Фунтика можно на сайте мэра
Детёныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопаркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московском зоопарке у редких кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика родился детёныш, сообщается на сайте мэра Москвы.
Когда лемур вырастет, его могут отправить жить в один из зарубежных или другой российский зоопарк.
- Любопытный зверек уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если он устает, то перебирается на спину к сестре или матери, - рассказала РИАМО генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Понаблюдать за маленьким лемуром можно на видео с кормлением кошачьих лемуров в зоопарке. Оно опубликовано на сайте мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU