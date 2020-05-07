7 Май 2020 2020-05-07T10:16:36+03:00

По словам Геннадия Онищенко, во всех странах, где были зафиксированы сильные вспышки COVID-19, распространение инфекции к настоящему времени взято под контроль Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный санврач России считает, что во всех странах, где случились вспышки, ситуация под контролем

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Бывший главный санитарный врач России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус "уже выдыхается". Он также отметил, что ситуация находится под контролем во всех странах, где до этого произошла резкая вспышка заболеваемости.

- Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим, - рассказал Онищенко в эфире НСН.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили, что недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ИСТОЧНИК KP.RU