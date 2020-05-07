Курильщиков предупредили о риске пневмонии

7 Май 2020 2020-05-07T10:14:28+03:00

Риск развития заболевания у них выше на 14%, чем у некурящих

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Курильщики наиболее подвержены риску пневмонии. Об этом заявила руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. Эксперт опровергла информацию о том, что никотин способен защитить от COVID-19.

«Отмечено, что доля нынешних и бывших курильщиков оказалась наиболее высокой среди тех пациентов, которым требовались реанимация, искусственная вентиляция легких, а также среди тех, кто умер», - цитирует Гамбарян «Российская газета».

Она отметила, что китайские ученые провели несколько исследований среди пациентов с корнавирусом и установили, что риск развития пневмонии у курильщиков на 14% выше по сравнению с некурящими.

Напомним, ранее гипотезу о пользе никотина в борьбе с коронаврсом нового типа прокомментировали в Минздраве. Наркологи напомнили о вреде курения и сообщили, что разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19 не имеют оснований, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU