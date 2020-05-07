2020-05-07T10:27:13+03:00
Экономика

Больше всего начальством во время «удаленки» недовольны юристы и рекламщики

Треть тех, кто работает дистанционно, задумывается о смене работы после окончания карантина
Елена АКИМОВА
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Треть россиян задумывается о смене работы после окончания режима самоизоляцииТреть россиян задумывается о смене работы после окончания режима самоизоляцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Дистанционная форма работы заставила многих сотрудников взглянуть на свое дело под другим углом. Треть тех, кто трудится из дома, пришли к выводу, что пора менять работу (36%). Еще 43% находятся на перепутье и решение будет зависеть от дальнейших обстоятельств. Это показал опрос сервиса HH.ru

Почти в половине случаев недовольство связано с финансовой составляющей работы - 45% опрошенных отметили, что им урезали зарплату. Еще треть опасается, что это произойдет в ближайшее время.

Но деньги далеко не единственная причина, по которой люди могут решиться на смену работы. 16% признают, что с приходом дистанционного формата работы их отношения с работодателем испортились. 17% заметили, что их стали реже хвалить, а 21% констатируют, что их и до этого никогда не хвалили.

Сильнее всего отношения с работодателем испортились у юристов (35%), сотрудников индустрии рекламы (22%), и представителей сферы управления персоналом (20%).

Эксперты полагают, что текущая ситуация станет показательной для работодателей, будут выявлены те, кто действительно приносит результат и те, кто занимается рутинной работой. Это станет поводом пересмотреть заработную плату в будущем, пишет газета «Известия».

Пока конкретных сроков снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса не ставится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что регионы наделят правом самостоятельно решать, когда можно сделать послабление. Власти будут опираться на внутренние данные по эпидемиологической ситуации.

Сегодня самые жесткие меры действуют в Карелии, Чечне, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Севастополе, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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