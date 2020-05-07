2020-05-07T11:06:28+03:00
Происшествия

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов сообщил о новом обыскеОснователь проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов сообщил о новом обыскеФото: Личная страница Вконтакте
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Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщили в главке МВД. Сегодня, 7 мая, в доме у Воронцова провели обыск.

- У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь, - сообщил он в своей социальной сети.

Ранее обыск проводили 14 апреля. Тогда он был связан с делом о фейковых публикациях про коронавирус.

Причиной стала публикация от 2 апреля в группе ВКонтакте. В ней говорилось о том, что в одном из военных училищ, где якобы 70% учащихся и педагогов заражены коронавирусом, курсантов заставляют делать зарядку.

Следственный комитет тогда завёл уголовное дело о "публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" по статье 207.1. Наказанием за такое нарушение может стать лишение свободы сроком до трёх лет или штраф в размере 700 тысяч рублей.

Воронцов в деле фигурировал как свидетель.

Напомним, "Омбудсмен полиции" - это правозащитный проект для силовиков, членов их семей и учащихся ведомственных вузов. Некоммерческое сообщество в социальной сети "ВКонтакте" было создано в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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