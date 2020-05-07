Создателя проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщили в главке МВД. Сегодня, 7 мая, в доме у Воронцова провели обыск.
- У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь, - сообщил он в своей социальной сети.
Ранее обыск проводили 14 апреля. Тогда он был связан с делом о фейковых публикациях про коронавирус.
Причиной стала публикация от 2 апреля в группе ВКонтакте. В ней говорилось о том, что в одном из военных училищ, где якобы 70% учащихся и педагогов заражены коронавирусом, курсантов заставляют делать зарядку.
Следственный комитет тогда завёл уголовное дело о "публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" по статье 207.1. Наказанием за такое нарушение может стать лишение свободы сроком до трёх лет или штраф в размере 700 тысяч рублей.
Воронцов в деле фигурировал как свидетель.
Напомним, "Омбудсмен полиции" - это правозащитный проект для силовиков, членов их семей и учащихся ведомственных вузов. Некоммерческое сообщество в социальной сети "ВКонтакте" было создано в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU