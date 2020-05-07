7 Май 2020 2020-05-07T11:09:38+03:00

Континентальная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году Фото: Рамиль Галиев

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Континентальная хоккейная лига из-за досрочного прекращения сезона-2019/2020 не будет определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина. Об этом 7 мая заявили представители пресс-службы спортивной организации.

- В сложившихся обстоятельствах, по мнению наших экспертов, из-за досрочного прекращения сезона в связи с эпидемиологической ситуацией после распространения коронавируса нет никаких объективных критерием, по которым можно было бы определить лучшую команду Континентальной хоккейной лиги этого сезона с 2019 по 2020 годы и призеров чемпионата, - сказали представители организации.

Отмечается, что всем командам, которые смогли выйти во второй раунд Кубка Гагарина, будет присвоено технически единой 1-8 место без соответствующих правовых последствий для клубов. Места с девятого по 24-ое распределили по спортивному принципу в соответствии с регламентом хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU