7 Май 2020 2020-05-07T11:01:13+03:00

В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 47 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За минувшие сутки в Подмосковье от коронавирусной инфекции врачи вылечили еще 47 пациентов. С начала пандемии в регионе выздоровели уже 658 человек с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

- Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек, - говорится в сообщении.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Московской области медики зафиксировали 842 новых случая заражения вирусом. Всего на сегодняшний день на территории страны смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения инфекцией 23 803 пациента. Количество случаев заражения достигло отметки в 177 160, инфицированные есть во всех регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU