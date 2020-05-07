2020-05-07T10:45:09+03:00
Общество

10 процентов россиян могут столкнуться с психологическими проблемами из-за самоизоляции

Лишение свободы подрывает эмоциональное здоровье человека
Елена АКИМОВА
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Режим самоизоляции может повлиять на психологическое здоровье россиянРежим самоизоляции может повлиять на психологическое здоровье россиянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кандидат социологических наук психолог Людмила Полянова предположила, что режим самоизоляции может принести россиянам ряд психологических проблем. Люди устали от ограничительных мер, многие перестали понимать почему их лишают свободы.

Если ситуация затянется, то этот фактор негативно отразится на психологическом здоровье населения. Неизвестность делает человека агрессивным, многие становятся способны нанести ущерб своему здоровью и здоровью окружающих. Человек может начать злоупотреблять алкоголем, объедаться, снизить двигательную активность.

- Движение – это жизнь, а лишение свободы — самое серьезное наказание. Люди не могут разобраться в ситуации, четко оценить уровень угрозы. Многие вовсе не верят в серьезность вируса, - комментирует Полянова.

Примерно 10 процентов людей, который сегодня заперты в квартирах, рискуют оттуда не выйти. Это люди, которые предрасположены к к психическим заболеваниям — шизофрении, паранойе, обсессивно-компульсивному расстройству. Изоляция может разбудить спящее заболевание.

- В такой ситуации важно научиться не строить долгосрочных планов, максимум на день. Долгосрочное планирование очень невротичное занятие, что будет способствовать расшатыванию психики, - объясняет в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Ломаева.

Если ситуация совсем выходит из-под контроля и мозг запутался в версиях, то стоит принять одну из них за истину. Например, поверить в теорию заговора, назначить кого-то виновным: масонов, американцев или китайцев. Это, по мнению эксперта, сделает жизнь легче.

Ранее психолог рассказал, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Риски заражения связаны с тем, как работает наш мозг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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