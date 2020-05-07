Журналиста Первого канала выслали из Беларуси
Журналиста Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка выслали из Беларуси по решению МИДа страны.
Об это сообщило руководство телеканала. Кроме того, по их данным, остальных членов съёмочной группы лишили аккредитации.
- Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными, - отметили в пресс-службе Первого канала.
Кручинина выслали после выпуска сюжета о распространении коронавируса в Беларуси. В сюжете была ложная информация, считает телеканал "Беларусь 1".
МИД Беларуси и ранее осуждал сюжеты Первого канала об эпидемии COVID-19 в стране, отметило издание TUT.BY.
ИСТОЧНИК KP.RU