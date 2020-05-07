2020-05-07T10:50:56+03:00
Общество

Названы самые перспективные профессии

Абитуриентам рекомендуют обратить внимание на медвузы и технические специальности
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Самой востребованной признали профессию врачаСамой востребованной признали профессию врачаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Почти каждый четвертый россиянин планировал повысить уровень своей квалификации в период самоизоляции. А каждый шестнадцатый и вовсе планировал сменить сферу деятельности. На какие профессии следует обратить внимание, рассказала проректор Финансовой академии при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александра Сафонова.

«Как и раньше, в первую очередь, очень востребованы медицинские работники. Пиковые запросы этой отрасли, например, по врачам составляет 125 тысяч человек, включая средний медицинский персонал. Это можно взять на заметку тем, кто сегодня выбирает себе будущую профессию», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом Сафонова добавила, что переучиваться на медика не так-то просто. Человек должен знать, что только в вузе его ждет восемь лет обучения. А затем предстоит год практики. Проще пройти переподготовку на медицинскую сестру или на санитарку.

Помимо этого Сафонова отметила, что востребованы всегда будут специалисты, занятые аналитикой, а также айтишники.

«Также у нас всегда существовал запрос на айтишников. И это тоже - информация к размышлению для абитуриентов. Для переобучения же надо учесть, что здесь не просто нужны знания традиционных программ, но и умение разговаривать с этой техникой на «ты», - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять томских университетов вошли в международный рейтинг RUR
Названы самые перспективные профессии
В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Журналиста Первого канала выслали из Беларуси
10 процентов россиян могут столкнуться с психологическими проблемами из-за самоизоляции
Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемии
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 47 человек
Континентальная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
Больше всего начальством во время «удаленки» недовольны юристы и рекламщики
Китайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировки
Курильщиков предупредили о риске пневмонии
Онищенко заявил, что коронавирус "уже выдыхается"
В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур
Вирусолог рассказал, как летняя жара повлияет на распространение коронавируса
В трети регионов России выросли долги по зарплате