Названы самые перспективные профессии

7 Май 2020 2020-05-07T10:50:56+03:00

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Почти каждый четвертый россиянин планировал повысить уровень своей квалификации в период самоизоляции. А каждый шестнадцатый и вовсе планировал сменить сферу деятельности. На какие профессии следует обратить внимание, рассказала проректор Финансовой академии при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александра Сафонова.

«Как и раньше, в первую очередь, очень востребованы медицинские работники. Пиковые запросы этой отрасли, например, по врачам составляет 125 тысяч человек, включая средний медицинский персонал. Это можно взять на заметку тем, кто сегодня выбирает себе будущую профессию», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом Сафонова добавила, что переучиваться на медика не так-то просто. Человек должен знать, что только в вузе его ждет восемь лет обучения. А затем предстоит год практики. Проще пройти переподготовку на медицинскую сестру или на санитарку.

Помимо этого Сафонова отметила, что востребованы всегда будут специалисты, занятые аналитикой, а также айтишники.

«Также у нас всегда существовал запрос на айтишников. И это тоже - информация к размышлению для абитуриентов. Для переобучения же надо учесть, что здесь не просто нужны знания традиционных программ, но и умение разговаривать с этой техникой на «ты», - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU