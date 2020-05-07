Половина магазинов одежды может закрыться из-за ограничений по коронавирусу

7 Май 2020 2020-05-07T11:24:42+03:00

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После снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве могут закрыть 50 процентов магазинов, которые торгую одежду, обувью и аксессуарами. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на расчеты экспертом некоторых торговых точек.

Так, сети магазинов H&M и Inditex планируют временно закрыть самые нерентабельные магазины во многих торговых центрах столицы. При этом они утверждают, что что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ретейла.

Представители американского Gap предупредили, что кризис из-за эпидемиологической и экономической ситуации может оказаться для организации фатальным. До начала эпидемии специалистам компании удалось аккумулировать 1,7 миллиарда долларов, но большая часть этих денег уже ушла на содержание закрытых из-за изоляции торговых точек по всему миру.

Ситуация в глобальном офисе приведет и к оптимизации работы российской части сети, уверены консультанты. Магазин «Твое» рассматривает возможность закрытия около 40 нерентабельных магазинов. Планового количества магазинов, которые скорее всего будут закрыты, не существует, а все решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений в сложившихся обстоятельствах.

Специалисты уверены, что наибольший процент ротаций и вакансий в Торговых центра произойдет среди помещений до 300 квадратных метров, которые занимают представители малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU