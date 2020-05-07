Вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды

7 Май 2020 2020-05-07T12:06:35+03:00

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Вероятность заразиться коронавирусом от готовой еды, привезённой сервисами доставки, достаточно низка, сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он также отметил свою уверенность в соблюдении всех санитарных правил и норм теми кафе и ресторанами, которые продолжили работать. Отдельно учёный добавил, что доставщики повара "уж тем более специально не чихают на еду".

При этом учёный рекомендовал минимизировать риски заражения с помощью дополнительного разогрева еды дома и дополнительного кипячения жидких продуктов.

- Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы, - добавил Нетесов в интервью порталу URA.RU.

Вирусолог подчеркнул, что заказывать еду домой гораздо безопаснее, чем покупать её в магазине, поскольку в магазинах люди нарушают дистанцию и могут не использовать средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU