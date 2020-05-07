В России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме

7 Май 2020 2020-05-07T12:35:33+03:00

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Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, их госпитализация не потребовалась. Об этом 7 мая заявил председатель комитета Совфеда России по регламенту Вячеслав Тимченко.

- Пара-тройка сенаторов уже переболела инфекцией в легкой форме без госпитализации. Они уже полностью выздоровели и планируют принять участие в заседании парламента 20 мая, - рассказал глава комитета РИА Новости, уточнив, что в крови зараженных сенаторов медики нашли антитела к коронавирусу.

Накануне стало известно о том, что российский министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекции. Глава ведомства работает удаленно из дома, участвует во всех совещаниях в режиме видеоконференций. В пресс-службе министерства культуры сказали, что у Любимова легкая форма заболевания и о госпитализации речи не идет. Как и все члены правительства России, она регулярно проверялась на наличие инфекции.

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Все, кто контактировал с главой кабинета министров, были изолированы и в настоящее время находятся под бдительным наблюдением медиков. О самочувствии и лечении Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU