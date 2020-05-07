2020-05-07T12:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме

Госпитализировать политиков не потребовалось
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой формеВ России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой формеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме, их госпитализация не потребовалась. Об этом 7 мая заявил председатель комитета Совфеда России по регламенту Вячеслав Тимченко.

- Пара-тройка сенаторов уже переболела инфекцией в легкой форме без госпитализации. Они уже полностью выздоровели и планируют принять участие в заседании парламента 20 мая, - рассказал глава комитета РИА Новости, уточнив, что в крови зараженных сенаторов медики нашли антитела к коронавирусу.

Накануне стало известно о том, что российский министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекции. Глава ведомства работает удаленно из дома, участвует во всех совещаниях в режиме видеоконференций. В пресс-службе министерства культуры сказали, что у Любимова легкая форма заболевания и о госпитализации речи не идет. Как и все члены правительства России, она регулярно проверялась на наличие инфекции.

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Все, кто контактировал с главой кабинета министров, были изолированы и в настоящее время находятся под бдительным наблюдением медиков. О самочувствии и лечении Михаила Мишустина рассказал его пресс-секретарь.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недвижимость - лучшая инвестиция в кризис
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
В России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме
Вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды
Собянин: Сегодня в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано
Половина магазинов одежды может закрыться из-за ограничений по коронавирусу
Пять томских университетов вошли в международный рейтинг RUR
Названы самые перспективные профессии
В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Журналиста Первого канала выслали из Беларуси
10 процентов россиян могут столкнуться с психологическими проблемами из-за самоизоляции
Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемии
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 47 человек
Континентальная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
Больше всего начальством во время «удаленки» недовольны юристы и рекламщики
Китайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировки
Курильщиков предупредили о риске пневмонии
Онищенко заявил, что коронавирус "уже выдыхается"
В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур
Вирусолог рассказал, как летняя жара повлияет на распространение коронавируса
В трети регионов России выросли долги по зарплате