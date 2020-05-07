Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T12:28:56+03:00

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Российский предприниматель Леонид Федун госпитализирован в медицинское учреждение из-за заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас 64-летний миллиардер находится в больнице на лечении, врачи пристально следят за его здоровьем.

- У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. В настоящее время он находится на лечении в больнице, - сообщили на официальном сайте клуба 7 мая.

Представители московского футбольного клуба «Спартак» также пожелали Леониду Федуну скорейшего выздоровления. Как чувствует себя предприниматель, и какой формой инфекции он заразился, представители клуба не уточнили.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно о том, что глава российского министерства культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Сейчас она работает удаленно из дома, участвует во всех совещаниях в режиме видеоконференций.

ИСТОЧНИК KP.RU