Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются инвалиды из-за коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T12:51:04+03:00

За последние сутки в России выявлено более 11 тысяч новых заболевших COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди нуждаются во внешней помощи

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Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) Елена Клочко рассказала, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными физическими возможностями.

В ВОРДИ чаще всего сообщают о проблемах с получением особых медицинских услуг. Сегодня из-за пандемии коронавируса врачи не всегда могут вовремя среагировать на просьбы пациентов.

Многие нуждаются в помощи посторонних и это затрудняет соблюдение самоизоляции.

Общественники уверены, что людей с инвалидностью в существующих условиях стоит приравнять к людям пожилого возраста, которые получают финансовые компенсации.

- Выезд на диагностику — всегда тяжелейшая процедура. Людям нужна посторонняя помощь, а значит контакт с большим кругом людей неизбежен, соблюдать режим самоизоляции внутри семьи крайне проблематично, - комментирует Ридусу Елена Клочко.

Настоящее испытание ситуация, если родитель оказывается на карантине или попадает в больницу. В таком случае люли с инвалидностью остаются одни в квартире.

- Значительная часть людей данной категории проживает в неполных семьях, что подразумевает наличие лишь одного родителя, - отмечает председатель совета ВОРДИ.

По данным на 7 мая коронавирус был выявлен более, чем у 11 тысяч человек. Роспотребнадзор предлагает три варианта снятия ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU