2020-05-07T12:51:04+03:00
Общество

Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются инвалиды из-за коронавируса

Люди нуждаются во внешней помощи
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За последние сутки в России выявлено более 11 тысяч новых заболевших COVID-19За последние сутки в России выявлено более 11 тысяч новых заболевших COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) Елена Клочко рассказала, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными физическими возможностями.

В ВОРДИ чаще всего сообщают о проблемах с получением особых медицинских услуг. Сегодня из-за пандемии коронавируса врачи не всегда могут вовремя среагировать на просьбы пациентов.

Многие нуждаются в помощи посторонних и это затрудняет соблюдение самоизоляции.

Общественники уверены, что людей с инвалидностью в существующих условиях стоит приравнять к людям пожилого возраста, которые получают финансовые компенсации.

- Выезд на диагностику — всегда тяжелейшая процедура. Людям нужна посторонняя помощь, а значит контакт с большим кругом людей неизбежен, соблюдать режим самоизоляции внутри семьи крайне проблематично, - комментирует Ридусу Елена Клочко.

Настоящее испытание ситуация, если родитель оказывается на карантине или попадает в больницу. В таком случае люли с инвалидностью остаются одни в квартире.

- Значительная часть людей данной категории проживает в неполных семьях, что подразумевает наличие лишь одного родителя, - отмечает председатель совета ВОРДИ.

По данным на 7 мая коронавирус был выявлен более, чем у 11 тысяч человек. Роспотребнадзор предлагает три варианта снятия ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
RT покажет фильм о Великой победе на шести языках
Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются инвалиды из-за коронавируса
Недвижимость - лучшая инвестиция в кризис
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
В России несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме
Вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды
Собянин: Сегодня в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано
Половина магазинов одежды может закрыться из-за ограничений по коронавирусу
Пять томских университетов вошли в международный рейтинг RUR
Названы самые перспективные профессии
В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Журналиста Первого канала выслали из Беларуси
10 процентов россиян могут столкнуться с психологическими проблемами из-за самоизоляции
Перевозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты во время пандемии
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 47 человек
Континентальная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Гагарина в 2020 году
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве
Больше всего начальством во время «удаленки» недовольны юристы и рекламщики
Китайское телевидение зацензурило тело Дэвида Бэкхема из-за татуировки
Курильщиков предупредили о риске пневмонии
Онищенко заявил, что коронавирус "уже выдыхается"
В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур
Вирусолог рассказал, как летняя жара повлияет на распространение коронавируса
В трети регионов России выросли долги по зарплате