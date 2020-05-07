RT покажет фильм о Великой победе на шести языках

7 Май 2020 2020-05-07T13:17:03+03:00

В этом году отмечается 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

9 мая, в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне на телеканале RT выйдет полная версия документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага». Краевед Леонид Игнатенко повторил путь, который прошла советская армия в 1945 году.

Сериал выйдет в эфир на шести языках: русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском. Помимо документального проекта зрители во всем мире увидят репортажи с Красной площади.

Специально к знаменательному событию был воссоздан исторический момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Кадры фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея знакомы каждому. Благодаря снимкам, сохраненным в архивах, удалось перенести кадры на видео.

Ранее на телеканале стартовал международный проект #ПочтаПобеды, зрители со всех стран мира писали письма ветеранам. На предложение написать несколько строк тем, кто пережил войну, откликнулись не только в России, но и в Белоруссии, германии, США, Китае и других странах.

Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом .

ИСТОЧНИК KP.RU