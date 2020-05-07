2020-05-07T13:32:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Мадонны: что известно о состоянии здоровья певицы

Тест показал наличие антител у американской поп-певицы
Ксения АНУФРИЕВА
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Коронавирус у Мадонны: что известно о состоянии здоровья певицыКоронавирус у Мадонны: что известно о состоянии здоровья певицыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мадонна заявила о том, что переболела коронавирусом во время своего концертного туда Madame X. По словам американской певицы, врачи нашли в ее организме антитела против заболевания. Об этом она сообщила в своем Instagram, уточнив, что в настоящее время уже не больна.

- Когда у тебя находят антитела, значит, вирус был в организме. А он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов во Франции более 7 недель назад. Тогда мы думали, что заболели гриппом, - написала Мадонна. В то время певице пришлось отменить некоторые выступления, ведь власти Парижа запретили проводить массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

До этого Мадонна пожертвовала один миллион американских долларов на разработку вакцины от коронавируса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, певица Пинк из США также сообщила о том, что переболела вирусом в середине марта. Певица сообщила , что пожертвует в общей сложности 500 тысяч долларов в Фонд больницы Темпльского университета и ещё 500 тысяч долларов в главный фонд по борьбе с коронавирусом в США.

Жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом.Чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, можно просто остаться дома. А можно помочь материально, как это делают некоторые знаменитости

ИСТОЧНИК KP.RU

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