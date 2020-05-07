2020-05-07T13:35:24+03:00
Общество

Строительство школ в Тюмени возобновилось

Режим повышенной готовности не скажется на сроках возведения объектов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Работы планировалось завершить через полтора года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской областиРаботы планировалось завершить через полтора года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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В настоящее время в Тюмени в рамках национального проекта «Образование» возводятся три школы проектной мощностью 1200 учебных мест каждая. Одна из них – в районе жилищного комплекса «Звездный городок». Контракт на строительство был заключен в конце прошлого года, а сейчас продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. К концу мая строители планируют завершить кирпичную кладку в третьем блоке, а в конце июля полностью закончить строительный монтаж здания.

Для строительства этой школы используется типовой проект, который уже применяли при сооружении учебного заведения в микрорайоне Ямальском-2 и на улице Бориса Житкова. Обе школы были открыты в 2018 и 2019 годах соответственно.

Срок завершения строительства по контракту – конец 2021 года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года. Так как строительство шло с небольшим опережением графика, даже двухнедельное приостановление работ из-за режима повышенной готовности не скажется на сроках возведения.

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