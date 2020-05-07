Учёные объяснили, как можно будет менять вакцину от коронавируса при его мутации

7 Май 2020 2020-05-07T13:56:09+03:00

Известные на сегодняшний день мутации коронавируса Sars-CoV-2 не имеют принципиального значения для эффективности вакцины. Фото: Дмитрий Рогулин ТАСС

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Существующие сейчас мутации коронавируса Sars-CoV-2 не окажут принципиального влияния на эффективность разрабатываемых вакцин. Если существенные изменения всё же произойдут, вакцину смогут изменить, сообщил заместитель главы Института Роберта Коха Ларс Шааде.

- Дело не обстоит так, что каждая мутация ведёт к изменению уровня опасности вируса или такому изменению для иммунитета, что вакцина будет уже не эффективной. О мутациях много сообщалось, но пока они не имели никакого влияния на опасность вируса и на иммунитет, - заявил Шааде на брифинге.

Он также отметил, что вакцину будет возможно корректировать, если мутация всё же будет существенной. В этом помогут механизмы, наработанные медициной при лечении гриппа.

Кроме того, Ларс Шааде сообщил, что Институт Роберта Коха прекращает проводить брифинги по вопросу коронавируса каждые две недели, как они делали с февраля, поскольку в Германии снижается рост заражённых. Брифинг могут провести, если понадобится.

ИСТОЧНИК KP.RU