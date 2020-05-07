2020-05-07T13:46:23+03:00
Экономика

Названы сферы торговли, которые приносят самую большую прибыль в онлайн

Лидерами по объему платежей стали медицинские организации и сервисы доставки еды
Елена АКИМОВА
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Чаще всего люди платят за доставку едыЧаще всего люди платят за доставку едыФото: Анастасия Осипова
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Сервис «Яндекс.Кассы» проанализировал объем онлайн-платежей и назвал сферы, которые стали самыми востребованными в период с 20 апреля по 3 мая.

В лидерах медицинские организации, рестораны и кафе с доставкой заказов на дом.

Оборот в приложениях кафе и ресторанов вырос в 2,2 раза в сравнении с периодом старта болезни (24 февраля — 1 марта 2020 года), а сумма среднего чека составила примерно 1300 рублей.

Оплачивать в режиме онлайн медицинские услуги тоже стали в 5,4 раза (за последнюю неделю), а вот средний чек сократился с 2996 рублей до 2772 рублей, пишет Ридус.

Лидеры по увеличению онлайн-платежей:

Медицинские организации — в 2,6 раза

Рестораны и кафе с доставкой заказов — в 2,4 раза

Провайдеры платного ТВ — в 2,3 раза

Благотворительные фонды — в 2,2 раза

Продуктовые магазины — в 1,8 раза

А вот у туристических компаний и площадок, продающих билеты на мероприятия, дела обстоят не очень. Объемы онлайн-платежей сократились почти на 80 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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