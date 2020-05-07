Названы сферы торговли, которые приносят самую большую прибыль в онлайн
Сервис «Яндекс.Кассы» проанализировал объем онлайн-платежей и назвал сферы, которые стали самыми востребованными в период с 20 апреля по 3 мая.
В лидерах медицинские организации, рестораны и кафе с доставкой заказов на дом.
Оборот в приложениях кафе и ресторанов вырос в 2,2 раза в сравнении с периодом старта болезни (24 февраля — 1 марта 2020 года), а сумма среднего чека составила примерно 1300 рублей.
Оплачивать в режиме онлайн медицинские услуги тоже стали в 5,4 раза (за последнюю неделю), а вот средний чек сократился с 2996 рублей до 2772 рублей, пишет Ридус.
Лидеры по увеличению онлайн-платежей:
Медицинские организации — в 2,6 раза
Рестораны и кафе с доставкой заказов — в 2,4 раза
Провайдеры платного ТВ — в 2,3 раза
Благотворительные фонды — в 2,2 раза
Продуктовые магазины — в 1,8 раза
А вот у туристических компаний и площадок, продающих билеты на мероприятия, дела обстоят не очень. Объемы онлайн-платежей сократились почти на 80 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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