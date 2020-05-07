В Совфеде прокомментировали призыв депутата ФРГ отменить антироссийские санкции

7 Май 2020 2020-05-07T13:54:04+03:00

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В Совфеде выразили уверенность, что в Европе действительно серьезно задумываются над отменой антироссийских санкций. Так прокомментировала заявление депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Те заявления, которые мы слышим, о необходимости отмены санкций, они обусловлены интересами прежде всего тех стран, представители которых их озвучивают. Я твердо уверена, что это предложение... будет предметом серьезного рассмотрения и обсуждения — это совершенно очевидно», — цитирует сенатора RT.

Ковитиди отметила, что «миф о российской «угрозе», из-за которого и были введены санкции, сегодня в условиях пандемии совсем потерял актуальность. Более того, сенатор отметила, что сейчас странам особенно важно объединиться перед общими проблемами и угрозами.

Напомним, ранее немецкий депутат Робби Шлунда выступил за отмену антироссийских санкций. Он отметил, что пандемия коронавируса показала, что Россия способна на солидарность и сочувствие мировому сообществу и не заинтересована в эскалации конфликта, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU