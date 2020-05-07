ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
Специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство по поводу роста числа новых заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в некоторых странах мира. Об этом 7 мая рассказал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге во время брифинга в Копенгагене.
Он обратил внимание на снижение ежедневного прироста числа зараженных с 12 апреля в европейских странах.
- К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех государствах. На востоке Европы ситуация по-прежнему вызывает наше беспокойство. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за минувшую неделю только выросло, - отметил директор бюро.
Ханс Клюге также рассказал, что на текущей неделе в Таджикистане находится миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения. Специалисты работают вместе с правительством страны по вопросам реагирования на пандемию коронавирусной инфекции. Всего эксперты организовали уже более 60 миссий в разных странах европейского региона с начала эпидемии.
По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены ограничительные меры в связи с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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