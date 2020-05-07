ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России

7 Май 2020 2020-05-07T13:54:58+03:00

Рост количества инфицированных также наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство по поводу роста числа новых заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в некоторых странах мира. Об этом 7 мая рассказал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге во время брифинга в Копенгагене.

Он обратил внимание на снижение ежедневного прироста числа зараженных с 12 апреля в европейских странах.

- К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех государствах. На востоке Европы ситуация по-прежнему вызывает наше беспокойство. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за минувшую неделю только выросло, - отметил директор бюро.

Ханс Клюге также рассказал, что на текущей неделе в Таджикистане находится миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения. Специалисты работают вместе с правительством страны по вопросам реагирования на пандемию коронавирусной инфекции. Всего эксперты организовали уже более 60 миссий в разных странах европейского региона с начала эпидемии.

По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU