2020-05-07T13:54:58+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России

Рост количества инфицированных также наблюдается на Украине, в Белоруссии и Казахстане
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в РоссииВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в РоссииФото: REUTERS
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство по поводу роста числа новых заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в некоторых странах мира. Об этом 7 мая рассказал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге во время брифинга в Копенгагене.

Он обратил внимание на снижение ежедневного прироста числа зараженных с 12 апреля в европейских странах.

- К сожалению, мы не можем сказать этого обо всех государствах. На востоке Европы ситуация по-прежнему вызывает наше беспокойство. В Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации и на Украине число новых случаев за минувшую неделю только выросло, - отметил директор бюро.

Ханс Клюге также рассказал, что на текущей неделе в Таджикистане находится миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения. Специалисты работают вместе с правительством страны по вопросам реагирования на пандемию коронавирусной инфекции. Всего эксперты организовали уже более 60 миссий в разных странах европейского региона с начала эпидемии.

По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены ограничительные меры в связи с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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