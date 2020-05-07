Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
- Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно, - сказал он в эфире телеканал "Россия-24".
Академик подчеркнул, что принятые меры позволили России выиграть 2-3 недели до пикового роста. Поэтому и сам пик будет не таким заметным, как этого ожидают.
По мнению Акимкина, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется в конце июня - начале июля. Однако не исключено, что осенью-зимой наступит вторая волна заболеваемости. Даже вакцина, по его словам, не сможет уничтожить инфекцию полностью.
Напомним, 7 мая в России было зафиксировано рекордное число зараженных за сутки. COVID-19 подтвердился у 11 231 человека. 88 заболевших скончались. Всего жертвами коронавируса в России стали 1 625 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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