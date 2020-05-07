2020-05-07T14:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил переориентировать международный транспорт на внутренний рынок

Туризма между странами в настоящее время нет из-за пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил переориентировать международный транспорт на внутренний рынокПутин поручил переориентировать международный транспорт на внутренний рынокФото: REUTERS
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На совещании по транспорту и авиации 7 мая президент России Владимир Путин заявил, что транспорт, занимавшийся международными перевозками, надо переориентировать на внутренний рынок, поскольку туризма между странами нет из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Международный туризм фактически остановлен, для его возвращения на прежний уровень потребуется время, - сказал глава России.

Президент страны также поручил решить вопрос о поддержке автобусного, речного, пригородного транспорта в условиях неблагоприятной эпидемиологической и экономической ситуации.

- Обеспечение бесперебойной работы транспорта в период пандемии является важной стратегической задачей. Важно поддержать людей, работающих в сфере транспорта, и обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса в России. При этом перегибать палку с профилактическими мерами нельзя, не нужно давить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями, - добавил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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