Штраф за отсутствие перчаток в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

7 Май 2020 2020-05-07T14:49:45+03:00

В Москве ношение перчаток и масок в общественных местах станет обязательным с 12 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве ввели режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах и общественном транспорте

Изменить размер текста: A A

В Москве штраф за нахождение без маски и перчаток в общественном месте грозит штраф в размере четырёх тысяч рублей. При этом за нахождение без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте нарушителю выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей.

Требование вступит в силу 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Своё решение он объяснил предписаниями санитарных врачей. Мэр также отметил, что применение масок и перчаток поможет избежать "многих неприятных случаев передачи вирусов".

Напомним, за последние сутки в Москве зафиксировано рекордное число новых заражённых коронавирусом - 6 703 человека. Всего в городе выявлено 92 676 случаев заражения.

Мэр Собянин сообщил, что реальное число заразившихся составляет примерно 2-2,5% жителей Москвы. Из 15 миллионов горожан заражены коронавирусом примерно 300 тысяч москвичей.

ИСТОЧНИК KP.RU