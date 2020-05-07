Штраф за отсутствие перчаток в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
В Москве штраф за нахождение без маски и перчаток в общественном месте грозит штраф в размере четырёх тысяч рублей. При этом за нахождение без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте нарушителю выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей.
Требование вступит в силу 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Своё решение он объяснил предписаниями санитарных врачей. Мэр также отметил, что применение масок и перчаток поможет избежать "многих неприятных случаев передачи вирусов".
Напомним, за последние сутки в Москве зафиксировано рекордное число новых заражённых коронавирусом - 6 703 человека. Всего в городе выявлено 92 676 случаев заражения.
Мэр Собянин сообщил, что реальное число заразившихся составляет примерно 2-2,5% жителей Москвы. Из 15 миллионов горожан заражены коронавирусом примерно 300 тысяч москвичей.
ИСТОЧНИК KP.RU