Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

7 Май 2020 2020-05-07T15:05:40+03:00

Евгений Дитрих сообщил, что на поддержку отрасли до июля требуется 10 миллиардов рублей

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Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что аэропортам нужно до июля выделить 10,1 миллиарда рублей экстренной поддержки. Об этом он заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по транспортному комплексу на фоне пандемии.

Глава ведомства также сообщил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95%, а перевозки грузов автомобильным транспортом за март - апрель - на 29%.

До конца мая Министерство транспорта и Роспотребнадзор планируют утвердить документ о медицинской безопасности на транспорте.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент Путин 7 мая 2020 года проводит совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса на территории государства. О планах провести переговоры глава страны заявил во время вчерашней видео-конференции с российским правительством. KP.RU ведет видеотрансляцию мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU