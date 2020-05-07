2020-05-07T15:00:48+03:00
Общество

Наша задача - увековечить память об участниках страшной войны

При поддержке Владимира Вдонина был отреставрирован мемориальный комплекс в Вадинске
Алиса НЕВСКАЯ
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В конце апреля во время рабочей поездки в Вадинск Владимир Вдонин оценил ход реставрации монумента. Фото: Архив депутатаВ конце апреля во время рабочей поездки в Вадинск Владимир Вдонин оценил ход реставрации монумента. Фото: Архив депутата
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В преддверии 75-летия Победы по всей стране реставрируются и восстанавливаются памятники, установленные в память о погибших и пропавших без вести в года Великой Отечественной войны. И от этого благого дела сложно оставаться в стороне.

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Васильевич Вдонин, помимо руководящей деятельности, осуществляет и парламентскую, являясь депутатом Законодательного собрания Пензенской области. В начале этого года к народному избраннику обратились жители Вадинского района с просьбой помочь в реставрации местного мемориального комплекса.

Владимир Вдонин не остался в стороне и выделил денежные средства на восстановление мемориала. В конце апреля в ходе поездки вместе с главой администрации района Михаилом Буслаевым депутат посетил комплекс и ознакомился с результатом выполненных работ.

- Приближается одна из важнейших и великих дат в истории нашей страны. С каждым годом с нами все меньше и меньше непосредственных участников тех страшных событий. И сейчас наша основная задача - увековечить память о них, чтобы молодое поколение знало о той страшной войне и о героях тех дней не только из учебников истории, - отметил Владимир Вдонин.

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