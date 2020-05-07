Обязательное ношение перчаток в Москве в период коронавируса: когда введут и для чего

7 Май 2020 2020-05-07T15:07:58+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 12 мая в столице начинает действовать масочный режим. Это значит, что все люди, бывающие в общественных местах, в том числе в транспорте, будут обязаны носить медицинские маски и перчатки. Делается это для того, чтобы приостановить распространение коронавируса. По словам Собянина, на данный момент в столице COVID-19 могут болеть около 300 тысяч москвичей.

Отмечается, что маски и перчатки нужно будет носить в любых общественных местах. Речь идет, в первую очередь, о транспорте, магазинах и аптеках.

Нарушителям масочного режима грозит штраф. За первое нарушение придется заплатить 4 тысячи рублей, за второе - 5.

Ранее Собянин отметил, что говорить об ослаблении ограничительных мер в столице пока рано.

Аналогичный масочный режим уже введен в Подмосковье. Там предусмотрены такие же штрафы, как и в Москве. Однако пока эта система носит рекомендательный характер, то есть полицейские могут только делать замечания, но не штрафовать. А с 12 мая за нарушение можно будет получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU