7 Май 2020 2020-05-07T15:50:15+03:00

Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице ввели режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах

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Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая. Об этом сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Любой общественный транспорт, в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры», - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24".

Данчиков напомнил о том, что это вводится в соответствии с объявленным масочным режимом.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице режима обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Согасно указу градоначальника, с 12 мая за нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.

За четыре дня до этого о введении масочного режима в Подмосковье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU