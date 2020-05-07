Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая. Об этом сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
«Любой общественный транспорт, в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры», - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24".
Данчиков напомнил о том, что это вводится в соответствии с объявленным масочным режимом.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице режима обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Согасно указу градоначальника, с 12 мая за нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.
За четыре дня до этого о введении масочного режима в Подмосковье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ИСТОЧНИК KP.RU