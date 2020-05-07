2020-05-07T15:53:58+03:00
Экономика

Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель

Баррель сорта WTI подорожал до 27,35 долларов за баррель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82доллара за баррельЦена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82доллара за баррельФото: REUTERS
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В среду, 7 мая, цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне в моменте подорожала на 7,1% и поднялась до отметки 31,82 доллара за баррель.

Однако к 13:45 мск баррель этого сорта замедлили свой рост и остановился на уровне 31,69 доллара (+6,6%).

Тем временем в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть марки WTI на 6,8% - до 27,35 долларов за баррель.

Напомним, 5 мая цена на нефть марки Brent превысила отметку в 30 долларов за баррель.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 6 мая, в Соединённых Штатах отказались сокращать добычу нефти. Техасская железнодорожная комиссия, регулятор нефтяной сферы американского штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи энергетического ресурса для местных компаний. Вместо этого решили поддержать компании, которые добывают мало ресурса

ИСТОЧНИК KP.RU

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