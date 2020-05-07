2020-05-07T15:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом

Заболеваемость сезонными вирусами сейчас идет на спад
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусомЭксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Любая респираторная инфекция органов дыхания с большой степень вероятности может при диагностики в больнице оказаться новым коронавирусом, поскольку уровень заболеваемости обычными сезонными вирусами уже идет на спад. Об этом заявил заместитель главы Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

- В настоящее время очень важно помнить, что любая инфекция органов дыхания – это с очень высокой степенью именно коронавирус. Сейчас иные респираторные вирусные инфекции, которые были в сезон, уже идут на спад, поэтому симптомы таких заболеваний должны вызвать подозрение, - рассказал замдиректора центра в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Специалист напомнил, что при первых признаках любой респираторной инфекции необходимо немедленно обратиться за помощью к медикам, чтобы не допустить не допустить прогрессирования заболевания.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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