Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Любая респираторная инфекция органов дыхания с большой степень вероятности может при диагностики в больнице оказаться новым коронавирусом, поскольку уровень заболеваемости обычными сезонными вирусами уже идет на спад. Об этом заявил заместитель главы Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Владимир Чуланов.
- В настоящее время очень важно помнить, что любая инфекция органов дыхания – это с очень высокой степенью именно коронавирус. Сейчас иные респираторные вирусные инфекции, которые были в сезон, уже идут на спад, поэтому симптомы таких заболеваний должны вызвать подозрение, - рассказал замдиректора центра в эфире телевизионного канала "Россия 24".
Специалист напомнил, что при первых признаках любой респираторной инфекции необходимо немедленно обратиться за помощью к медикам, чтобы не допустить не допустить прогрессирования заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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