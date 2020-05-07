2020-05-07T16:27:26+03:00
Общество

Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса

Российский лидер предложил расширить перечень наиболее пострадавших от эпидемии отраслей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: пока трудно сказать, когда начнется снятие ограничений из-за коронавирусаПутин: пока трудно сказать, когда начнется снятие ограничений из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли президент России Владимир Путин признал, что на данный момент трудно назвать дату снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Российский лидер предложил расширить перечень наиболее пострадавших от эпидемии отраслей, включив в него внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.

Напомним, в среду, 7 мая, в ходе совещания с российским лидером, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила план постепенной отмены введенных ограничений. По ее словам, от строгого режима самоизоляции нужно избавляться в три этапа.

На первом этапе гражданам могут разрешить пробежки и занятия спортом на улице, но, не большими группами и при соблюдении всех необходимых мер предосторожности. На следующим этапе предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций. Только после этого последуют уже открывать парки и скверы, разрешать людям прогулки на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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