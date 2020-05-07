Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов

7 Май 2020 2020-05-07T16:25:14+03:00

По словам египетского миллиардера, такие изменения произойдут в течение полутора лет

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В течение полутора лет баррель нефти может подорожать до 100 долларов. Такое заявление сделал глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology египетский миллиардер Нагиб Савирис.

«Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов», - сообщил он.

Ситуацию на нефтяном рынке Савирис назвал результатом ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией с целью уничтожения сланцевой нефтедобычи в США.

По его словам, Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на чнефть, но решили ускорить падение стоимости, чтобы «убить конкурента» и позже дождаться роста до 50 - 60 долларов за баррель.

«Полагаю, это было просчитано», - отметил Савирис.

Напомним, в марте сделка ОПЕК+ не состоялась. Стороны не смогли договориться о снижении нефтедобычи. Следующие заседание состоялось через месяц, 9 апреля, когда цены на черное золото побили антирекорды. Изначально страны-участницы не удалось прийти к соглашению, поскольку Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все таки удалось заключить и с 1 мая почти все производители нефти в мире начали сокращать добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU