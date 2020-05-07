Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
В Соединённых Штатах с момента введения семь недель назад ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса более 33 млн человек обратились за финансовой помощью к властям
По данным Министерства труда США, только за неделю, в период с 26 апреля по 2 мая, было подано 3,16 млн заявок на выплату пособия по безработице.
Как сообщает New York Times, во многих регионах США без работы остаются 25% трудоспособного населения.
8 мая в США должны быть опубликованы данные о занятости населения за апрель. По данным агентства Associated Press News, уровень безработицы может составить 20%, что будет самым высоким показателем со времен Великой депрессии, когда без работы сидели 25% трудоспособных жителей.
Отметим, что до принятия в марте ограничительных мер еженедельно первичные заявки на пособия по безработице всего несколько сотен тысяч американцев подавали.
ИСТОЧНИК KP.RU