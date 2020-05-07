Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T17:04:51+03:00

Лидеры России и Казахстана также поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы

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В четверг, 7 мая, в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили дальнейшую координацию работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, «подчеркнуто значение этой даты для народов двух стран».

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 4 509 случаев заражения коронавирусом, из них 217 – за минувшие сутки. Жертвами инфекции в стране стало 30 человек, выздоровели 1 450 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU