Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
В четверг, 7 мая, в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили дальнейшую координацию работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере», - говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, «подчеркнуто значение этой даты для народов двух стран».
По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 4 509 случаев заражения коронавирусом, из них 217 – за минувшие сутки. Жертвами инфекции в стране стало 30 человек, выздоровели 1 450 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU