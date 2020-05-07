«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом

7 Май 2020 2020-05-07T17:19:51+03:00

Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов 7 мая заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лиц Фото: Валерий ШАХОВ

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Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов 7 мая заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лиц на Киевском шоссе в Москве. У одного из нападавших был нож, рассказал спортсмен в своем Twitter.

- Будьте аккуратнее, сейчас вышел из банка и на меня из подворотни напали двое неизвестных. Еле отбился, вроде жив. Берегите себя!, - написал Алексей Спиридонов, отметив, что нападавшие были приезжими.

Один из злоумышленников, по словам спортсмена, держал но, а второй вел себя очень странно.

- Я нормальный здоровый мужик, а если накинутся на мою бабушку, детей. Вот за это страшно, - отметил волейболист. Он сказал, что обезвредил нападавших и уехал с места происшествия, не став обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Спиридонов — двукратный чемпион России, двукратный победитель Лиги чемпионов. В составе сборной России становился чемпионом Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU