2020-05-07T17:19:51+03:00
Общество

«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом

Чемпион Европы по волейболу подвергся нападению двух неизвестных
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов 7 мая заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лицЧемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов 7 мая заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лицФото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов 7 мая заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лиц на Киевском шоссе в Москве. У одного из нападавших был нож, рассказал спортсмен в своем Twitter.

- Будьте аккуратнее, сейчас вышел из банка и на меня из подворотни напали двое неизвестных. Еле отбился, вроде жив. Берегите себя!, - написал Алексей Спиридонов, отметив, что нападавшие были приезжими.

Один из злоумышленников, по словам спортсмена, держал но, а второй вел себя очень странно.

- Я нормальный здоровый мужик, а если накинутся на мою бабушку, детей. Вот за это страшно, - отметил волейболист. Он сказал, что обезвредил нападавших и уехал с места происшествия, не став обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Спиридонов — двукратный чемпион России, двукратный победитель Лиги чемпионов. В составе сборной России становился чемпионом Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом